Остров собак

Режиссер: Уэс Андерсон

Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения.

Когда по Указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Уэс Андерсон, Роман Коппола, Джейсон Шварцман

В ролях: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Кунити Номура, Акира Такаяма, Грета Гервиг, Фрэнсис МакДорманд

Музыка: Александр Деспла