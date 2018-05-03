Остров собак
Режиссер:Уэс Андерсон
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения.
Когда по Указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Уэс Андерсон, Роман Коппола, Джейсон Шварцман
В ролях:Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Кунити Номура, Акира Такаяма, Грета Гервиг, Фрэнсис МакДорманд
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Кунити Номура, Акира Такаяма, Грета Гервиг, Фрэнсис МакДорманд
Музыка:Александр Деспла
Производство:США, Германия
Ограничения:13+
Дата релиза:03 мая 2018
Ограничения:13+
Дата релиза:03 мая 2018
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