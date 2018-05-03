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Остров собак

Режиссер:Уэс Андерсон
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения.

Когда по Указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Уэс Андерсон, Роман Коппола, Джейсон Шварцман
В ролях:Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Кунити Номура, Акира Такаяма, Грета Гервиг, Фрэнсис МакДорманд
Музыка:Александр Деспла
Производство:США, Германия
Ограничения:13+
Дата релиза:03 мая 2018
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Северное сияниеСиний зал
c 3 по 6 мая
17:00 (350)
19:00 (350)
c 7 по 8 мая
17:00 (250)
19:00 (250)
9 мая
18:55 (300)
20:55 (300)
Северное сияниеБордовый зал
c 3 по 6 мая
10:40 (300)
12:45 (300)
19:55 (390)
c 7 по 8 мая
10:40 (200)
12:45 (200)
19:55 (250)
9 мая
10:40 (200)
12:45 (200)
17:05 (300)
Северное сияниеКрасный зал
9 мая
13:55 (300)

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