Остров фантазий
Режиссер:Джефф Уодлоу
Жанры: Ужасы, Триллер, Фантастика.
Жанры: Ужасы, Триллер, Фантастика.
Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач, Джефф Уодлоу
В ролях:Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 марта 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:05 марта 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!