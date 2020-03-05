Остров фантазий

Режиссер: Джефф Уодлоу

Жанры: Ужасы, Триллер, Фантастика.

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач, Джефф Уодлоу

В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель

Музыка: Беар Маккрири