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Остров фантазий

Режиссер:Джефф Уодлоу
Жанры: Ужасы, Триллер, Фантастика.

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач, Джефф Уодлоу
В ролях:Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 марта 2020
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ГалактикаЗал 4
c 5 по 9 марта
16:40 (от 500 Р)
c 10 по 11 марта
16:40 (от 450 Р)
Северное сияниеДетский зал
c 5 по 9 марта
23:45 (300)
c 10 по 11 марта
23:45 (200)
МурманскБольшой зал
c 7 по 9 марта
15:10 (350)
21:30 (350)
23:40 (150)
c 10 по 11 марта
15:10 (200)
21:30 (250)
23:40 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 7 по 9 марта
12:20 (350)
16:35 (390)
20:45 (390)
22:55 (300)
c 10 по 11 марта
12:20 (300)
16:35 (300)
20:45 (350)
22:55 (300)
ГалактикаЗал 3
c 7 по 9 марта
16:40 (от 500 Р)
c 10 по 11 марта
16:40 (от 450 Р)
Северное сияниеСиний зал
c 7 по 9 марта
19:10 (350)
c 10 по 11 марта
19:10 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 9 марта
10:40 (300)
14:50 (390)
c 10 по 11 марта
10:40 (200)
14:50 (200)

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