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Осторожно: Грамп!

Режиссер:Андрес Кутерье
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.

Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джим Хехт
В ролях:Лили Коллинз, Тоби Кеббелл, Иэн МакШейн
Музыка:Джеймс Сеймур Бретт
Производство:Великобритания, Мексика, США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 28 июня по 4 июля
12:10
Мираж СинемаКинозал №5
c 28 по 29 июня
13:00 (200 р.)
c 30 июня по 1 июля
13:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 28 по 29 июня
10:20 (150 р.)
c 30 июня по 1 июля
10:20 (200 р.)

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