Осторожно: Грамп!
Режиссер:Андрес Кутерье
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.
Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джим Хехт
В ролях:Лили Коллинз, Тоби Кеббелл, Иэн МакШейн
Музыка:Джеймс Сеймур Бретт
В ролях:Лили Коллинз, Тоби Кеббелл, Иэн МакШейн
Музыка:Джеймс Сеймур Бретт
Производство:Великобритания, Мексика, США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:28 июня 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!