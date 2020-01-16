Особенные

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Жанры: Драма, Комедия.

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Оливье Накаш, Эрик Толедано

В ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Мьялундама, Альбан Иванов, Бенжамин Лесьер, Марко Локателли, Катрин Муше, Фредерик Пьеро, Сулиан Брахим

Музыка: Grandbrothers