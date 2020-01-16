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Особенные

Режиссер:Оливье Накаш, Эрик Толедано
Жанры: Драма, Комедия.

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях:Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Мьялундама, Альбан Иванов, Бенжамин Лесьер, Марко Локателли, Катрин Муше, Фредерик Пьеро, Сулиан Брахим
Музыка:Grandbrothers
Производство:Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:16 января 2020
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