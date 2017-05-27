Основано на реальных событиях

Режиссер: Роман Полански

Жанры: Триллер, Драма, Детектив.

Молодую писательницу одолевает депрессия, пришедшая в её жизнь с первым громким профессиональным успехом. В это время происходит встреча с почитательницей её таланта, загадочной L. Девушки сближаются: писательница получает необходимую ей поддержку, а L тем временем всё глубже проникает в жизнь своего кумира.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Оливье Ассайас, Роман Полански, Дэльфин Де Виган

В ролях: Эмманюэль Сенье, Ева Грин, Венсан Перес, Доминик Пинон, Камиль Шаму, Брижит Роюан, Жозе Дайан, Ноэми Львовски, Леонелло Брандолини, Элизабет Куин

Музыка: Александр Деспла