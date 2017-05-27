Основано на реальных событиях
Режиссер:Роман Полански
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Молодую писательницу одолевает депрессия, пришедшая в её жизнь с первым громким профессиональным успехом. В это время происходит встреча с почитательницей её таланта, загадочной L. Девушки сближаются: писательница получает необходимую ей поддержку, а L тем временем всё глубже проникает в жизнь своего кумира.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Оливье Ассайас, Роман Полански, Дэльфин Де Виган
В ролях:Эмманюэль Сенье, Ева Грин, Венсан Перес, Доминик Пинон, Камиль Шаму, Брижит Роюан, Жозе Дайан, Ноэми Львовски, Леонелло Брандолини, Элизабет Куин
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Эмманюэль Сенье, Ева Грин, Венсан Перес, Доминик Пинон, Камиль Шаму, Брижит Роюан, Жозе Дайан, Ноэми Львовски, Леонелло Брандолини, Элизабет Куин
Музыка:Александр Деспла
Производство:Франция, Польша, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 мая 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:27 мая 2017
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