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Орбита 9

Режиссер:Хатем Храиче
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама.

Элена единственная пассажирка космической станции Орбита 9. Ей с самого рождения было предназначено исполнить уникальную миссию, исход которой решит будущее всей Земли... Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс – первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней – часть большого научного эксперимента и им придется вместе бороться за свое существование с могущественной корпорацией.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Хатем Храиче
В ролях:Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария, Ina Juaristi
Музыка:Федерико Хусид
Производство:Испания, Колумбия
Ограничения:16+
Дата релиза:15 июня 2017
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