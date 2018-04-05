Операция «Шаровая молния»

Режиссер: Жозе Падилья

Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Грегори Бурк

В ролях: Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Эдди Марсан, Бронтис Ходоровски, Нонсо Анози, Бен Шнетцер, Марк Иванир, Дени Меноше, Питер Салливан, Анхель Бунани

Музыка: Родриго Амаранте