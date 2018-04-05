Операция «Шаровая молния»
Режиссер:Жозе Падилья
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Грегори Бурк
В ролях:Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Эдди Марсан, Бронтис Ходоровски, Нонсо Анози, Бен Шнетцер, Марк Иванир, Дени Меноше, Питер Салливан, Анхель Бунани
Музыка:Родриго Амаранте
В ролях:Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Эдди Марсан, Бронтис Ходоровски, Нонсо Анози, Бен Шнетцер, Марк Иванир, Дени Меноше, Питер Салливан, Анхель Бунани
Музыка:Родриго Амаранте
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
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