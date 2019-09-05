Опасные секреты

Режиссер: Гэвин Худ

Жанры: Драма, Мелодрама, Триллер, Военный.

Сотрудница британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин и её адвокаты пытаются оправдать её действия в суде — ей вменяют нарушение Закона о государственной тайне. Под угрозой её жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Грегори Бернштейн, Сара Бернштейн, Гэвин Худ

В ролях: Дэйв Саймон, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Индира Варма, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, МайАнна Бёринг Рис Иванс, Джек Фартинг, Тэмсин Грег

Музыка: Пол Хепкер, Марк Килиан