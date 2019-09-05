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Опасные секреты

Режиссер:Гэвин Худ
Жанры: Драма, Мелодрама, Триллер, Военный.

Сотрудница британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин и её адвокаты пытаются оправдать её действия в суде — ей вменяют нарушение Закона о государственной тайне. Под угрозой её жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Грегори Бернштейн, Сара Бернштейн, Гэвин Худ
В ролях:Дэйв Саймон, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Индира Варма, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, МайАнна Бёринг Рис Иванс, Джек Фартинг, Тэмсин Грег
Музыка:Пол Хепкер, Марк Килиан
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 6 сентября
14:00 (300)
19:15 (390)
c 7 по 8 сентября
14:00 (390)
19:15 (390)
c 9 по 11 сентября
14:00 (200)
19:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 8 сентября
21:05 (1000 р.)

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