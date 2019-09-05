Опасные секреты
Режиссер:Гэвин Худ
Жанры: Драма, Мелодрама, Триллер, Военный.
Жанры: Драма, Мелодрама, Триллер, Военный.
Сотрудница британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин и её адвокаты пытаются оправдать её действия в суде — ей вменяют нарушение Закона о государственной тайне. Под угрозой её жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Грегори Бернштейн, Сара Бернштейн, Гэвин Худ
В ролях:Дэйв Саймон, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Индира Варма, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, МайАнна Бёринг Рис Иванс, Джек Фартинг, Тэмсин Грег
Музыка:Пол Хепкер, Марк Килиан
В ролях:Дэйв Саймон, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Индира Варма, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, МайАнна Бёринг Рис Иванс, Джек Фартинг, Тэмсин Грег
Музыка:Пол Хепкер, Марк Килиан
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!