Опасный бизнес
Режиссер:Нэш Эдгертон
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.
Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Мэтью Стоун, Энтони Тамбакис
В ролях:Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон, Башир Салахуддин, Гленн Кубота, Мелони Диас, Аманда Сайфред. Гарри Тредэвэй, Тео Таплитц
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон, Башир Салахуддин, Гленн Кубота, Мелони Диас, Аманда Сайфред. Гарри Тредэвэй, Тео Таплитц
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
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