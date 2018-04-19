Опасный бизнес

Режиссер: Нэш Эдгертон

Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.

Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Мэтью Стоун, Энтони Тамбакис

В ролях: Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон, Башир Салахуддин, Гленн Кубота, Мелони Диас, Аманда Сайфред. Гарри Тредэвэй, Тео Таплитц

Музыка: Кристоф Бек