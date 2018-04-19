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Опасный бизнес

Режиссер:Нэш Эдгертон
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.

Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Мэтью Стоун, Энтони Тамбакис
В ролях:Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон, Башир Салахуддин, Гленн Кубота, Мелони Диас, Аманда Сайфред. Гарри Тредэвэй, Тео Таплитц
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
17 апреля
20:00 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 20 апреля
14:20 (150 р.)
18:40 (150 р.)
23:00 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 20 апреля
20:20 (1000 р.)

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