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Опасное задание

Режиссер:Йеспер Гансландт
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идёт по плану, и убедиться, что его жена выживет.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Адам Гельцель
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Сезар Перес, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Рене Уиллетт, Эштон Татум, Шон Гловер
Музыка:Тим Джонс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
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Северное сияниеСиний зал
16 августа
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17 августа
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c 18 по 19 августа
13:25 (350)
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13:25 (150)
19:45 (250)

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