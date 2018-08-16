Опасное задание

Режиссер: Йеспер Гансландт

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идёт по плану, и убедиться, что его жена выживет.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Адам Гельцель

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Сезар Перес, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Рене Уиллетт, Эштон Татум, Шон Гловер

Музыка: Тим Джонс