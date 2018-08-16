Опасное задание
Режиссер:Йеспер Гансландт
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идёт по плану, и убедиться, что его жена выживет.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Адам Гельцель
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Сезар Перес, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Рене Уиллетт, Эштон Татум, Шон Гловер
Музыка:Тим Джонс
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Сезар Перес, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Рене Уиллетт, Эштон Татум, Шон Гловер
Музыка:Тим Джонс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!