Опасная роль Джин Сиберг

Режиссер: Великобритания, США

Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.

Конец 60-х. Красавица Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анжелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она — новая икона Голливуда. Но внезапный головокружительный роман с лидером партии Черные пантеры делают Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус

В ролях: Кристен Стюарт, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон, Энтони Маки, Стивен Рут, Иван Атталь, Колм Мини, Сер’Дариус Блэйн

Музыка: Джед Курзель