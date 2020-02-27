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Опасная роль Джин Сиберг

Режиссер:Великобритания, США
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.

Конец 60-х. Красавица Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анжелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она — новая икона Голливуда. Но внезапный головокружительный роман с лидером партии Черные пантеры делают Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус
В ролях:Кристен Стюарт, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон, Энтони Маки, Стивен Рут, Иван Атталь, Колм Мини, Сер’Дариус Блэйн
Музыка:Джед Курзель
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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