Опасная игра Слоун
Режиссер:Джон Мэдден
Жанры: Триллер, Драма.
Жанры: Триллер, Драма.
Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.
Продолжительность:126 мин
Сценарий:Джонатан Перера
В ролях:Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс
Музыка:Макс Рихтер
В ролях:Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс
Музыка:Макс Рихтер
Производство:Франция, США
Дата релиза:02 августа 2018
Дата релиза:02 августа 2018
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