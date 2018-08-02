Опасная игра Слоун

Режиссер: Джон Мэдден

Жанры: Триллер, Драма.

Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Джонатан Перера

В ролях: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс

Музыка: Макс Рихтер