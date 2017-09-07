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Оно

Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Ужасы, Драма.

Одиннадцатилетки Бен, Билл, Беверли, Стэн, Ричи, Эдди и Лерой считают себя неудачниками и объединяются в своеобразный клуб, где все они разделяют одну и ту же незавидную участь – терпеть издевательства местного хулигана Генри Бауэрса. Однако все их школьные проблемы остаются далеко позади, когда в их городке Дерри начинают пропадать дети. Источником постоянного страха, леденящего кровь в жилах героев, оказывается древнее зло, терроризирующее своих жертв на протяжении многих веков. Оно пробуждается каждые двадцать семь лет и выходит на охоту в разных обличиях, самое жуткое из которых – клоун Пеннивайз.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Чейз Палмер, Кэри Фукунага, Гари Доберман
В ролях:Билл Скарсгард, Финн Вулфард. Софиа Лиллис, Хавьер Ботет, Джейден Либерер, Николас Хэмилтон, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Уайатт Олефф, Джек Грейзер
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 8 сентября
15:10 (800 р.)
17:40 (800 р.)
20:10 (1000 р.)
22:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 7 по 8 сентября
11:00 (300 р.)
13:30 (450 р.)
16:00 (700 р.)
18:30 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:30 (500 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 8 сентября
11:00 (300)
15:30 (300)
20:05 (390)
c 9 по 10 сентября
11:00 (300)
15:30 (390)
20:05 (390)
c 11 по 13 сентября
11:00 (200)
15:30 (200)
20:05 (250)

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