Оно

Режиссер: Андрес Мускетти

Жанры: Ужасы, Драма.

Одиннадцатилетки Бен, Билл, Беверли, Стэн, Ричи, Эдди и Лерой считают себя неудачниками и объединяются в своеобразный клуб, где все они разделяют одну и ту же незавидную участь – терпеть издевательства местного хулигана Генри Бауэрса. Однако все их школьные проблемы остаются далеко позади, когда в их городке Дерри начинают пропадать дети. Источником постоянного страха, леденящего кровь в жилах героев, оказывается древнее зло, терроризирующее своих жертв на протяжении многих веков. Оно пробуждается каждые двадцать семь лет и выходит на охоту в разных обличиях, самое жуткое из которых – клоун Пеннивайз.

Продолжительность: 135 мин

Сценарий: Чейз Палмер, Кэри Фукунага, Гари Доберман

В ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард. Софиа Лиллис, Хавьер Ботет, Джейден Либерер, Николас Хэмилтон, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Уайатт Олефф, Джек Грейзер

Музыка: Бенджамин Уоллфиш