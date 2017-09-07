Оно
Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Ужасы, Драма.
Жанры: Ужасы, Драма.
Одиннадцатилетки Бен, Билл, Беверли, Стэн, Ричи, Эдди и Лерой считают себя неудачниками и объединяются в своеобразный клуб, где все они разделяют одну и ту же незавидную участь – терпеть издевательства местного хулигана Генри Бауэрса. Однако все их школьные проблемы остаются далеко позади, когда в их городке Дерри начинают пропадать дети. Источником постоянного страха, леденящего кровь в жилах героев, оказывается древнее зло, терроризирующее своих жертв на протяжении многих веков. Оно пробуждается каждые двадцать семь лет и выходит на охоту в разных обличиях, самое жуткое из которых – клоун Пеннивайз.
Продолжительность:135 мин
Сценарий:Чейз Палмер, Кэри Фукунага, Гари Доберман
В ролях:Билл Скарсгард, Финн Вулфард. Софиа Лиллис, Хавьер Ботет, Джейден Либерер, Николас Хэмилтон, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Уайатт Олефф, Джек Грейзер
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Билл Скарсгард, Финн Вулфард. Софиа Лиллис, Хавьер Ботет, Джейден Либерер, Николас Хэмилтон, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Уайатт Олефф, Джек Грейзер
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2017
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