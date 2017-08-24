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Оно приходит ночью

Режиссер:Трей Эдвард Шульц
Жанры: Ужасы, Детектив.

Спасаясь от неизвестной угрозы, которая держит в страхе весь мир, главный герой прячется со своей женой и сыном в изолированном доме. Их относительный покой нарушается с появлением семьи, молящей об убежище. Несмотря на попытки ужиться вместе, паранойя и взаимное недоверие выходят из-под контроля и пробуждают нечто чудовищное внутри самого героя.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Трей Эдвард Шульц
В ролях:Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Griffin Robert Faulkner, Дэвид Пендлтон, Mikey, Чейз Джолиет, Мик О’Рурк
Музыка:Брайан МакОмбер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
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Северное сияниеБордовый зал
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