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Оно (2014)

Режиссер:Дэвид Роберт Митчелл
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Детектив.

Для 19-летней Джей эта осень должна была стать временем новых встреч, школьных будней и прекрасных уикендов на озере, но после казалось бы невинного секса ее начинают мучить странные видения. Джей начинает казаться что за ней кто-то постоянно следит. Девушке и ее друзьям предстоит разрешить эту странную дилемму, с каждой минутой становящейся всё ближе и ближе...

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Дэвид Роберт Митчелл
В ролях:Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе, Дэниэл Дзоватто, Джейк Вири, Бэйли Спрай, Дэбби Уильямс, Руби Харрис, Леиза Пулидо
Музыка:Рич Врилэнд
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июня 2015
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Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 8 сентября
11:00 (300)
15:40 (300)
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11:00 (300)
15:40 (390)
20:20 (390)
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11:00 (200)
15:40 (200)
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