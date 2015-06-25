Оно (2014)

Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Детектив.

Для 19-летней Джей эта осень должна была стать временем новых встреч, школьных будней и прекрасных уикендов на озере, но после казалось бы невинного секса ее начинают мучить странные видения. Джей начинает казаться что за ней кто-то постоянно следит. Девушке и ее друзьям предстоит разрешить эту странную дилемму, с каждой минутой становящейся всё ближе и ближе...

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Дэвид Роберт Митчелл

В ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе, Дэниэл Дзоватто, Джейк Вири, Бэйли Спрай, Дэбби Уильямс, Руби Харрис, Леиза Пулидо

Музыка: Рич Врилэнд