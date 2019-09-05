Оно 2
Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.
Продолжительность:169 мин
Сценарий:Гари Доберман, Стивен Кинг
В ролях:Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон Энди Бин, Билл Скарсгард, Джейден Мартелл, Уайатт Олефф
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон Энди Бин, Билл Скарсгард, Джейден Мартелл, Уайатт Олефф
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
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