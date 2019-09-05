Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти

Жанры: Ужасы.

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Продолжительность: 169 мин

Сценарий: Гари Доберман, Стивен Кинг

В ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон Энди Бин, Билл Скарсгард, Джейден Мартелл, Уайатт Олефф

Музыка: Бенджамин Уоллфиш