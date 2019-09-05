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Оно 2

Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Ужасы.

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Продолжительность:169 мин
Сценарий:Гари Доберман, Стивен Кинг
В ролях:Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон Энди Бин, Билл Скарсгард, Джейден Мартелл, Уайатт Олефф
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
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Северное сияниеПремьер зал
c 5 по 6 сентября
10:20 (300)
13:25 (350)
16:35 (350)
19:45 (390)
22:55 (300)
c 7 по 8 сентября
10:20 (300)
13:25 (390)
16:35 (390)
19:45 (390)
22:55 (300)
c 9 по 11 сентября
10:20 (200)
13:25 (300)
16:35 (300)
19:45 (350)
22:55 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 6 сентября
16:05 (300)
23:20 (300)
c 7 по 8 сентября
16:05 (390)
23:20 (300)
c 9 по 11 сентября
16:05 (200)
23:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 5 по 6 сентября
10:20 (150 р.)
13:35 (200 р.)
16:50 (300 р.)
20:05 (300 р.)
c 7 по 8 сентября
10:20 (200 р.)
13:35 (300 р.)
16:50 (300 р.)
20:05 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 5 по 8 сентября
21:15 (390)
c 9 по 11 сентября
21:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
5 сентября
20:00 ( р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 5 по 6 сентября
11:00 (300)
14:10 (300)
17:20 (390)
20:30 (390)
23:40 (300)
c 7 по 8 сентября
11:00 (300)
14:10 (390)
17:20 (390)
20:30 (390)
23:40 (300)
c 9 по 11 сентября
11:00 (200)
14:10 (200)
17:20 (250)
20:30 (250)
23:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 5 по 6 сентября
12:40 (150 р.)
15:55 (300 р.)
19:10 (300 р.)
22:25 (300 р.)
c 7 по 8 сентября
12:40 (200 р.)
15:55 (300 р.)
19:10 (300 р.)
22:25 (300 р.)
МурманскБольшой зал
5 сентября
12:10 (300)
17:20 (350)
20:30 (350)
c 6 по 8 сентября
09:00 (150)
12:10 (300)
17:20 (350)
20:30 (350)
c 9 по 11 сентября
09:00 (150)
12:10 (200)
17:20 (250)
20:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 5 по 6 сентября
12:00 (400 р.)
15:15 (800 р.)
18:30 (1000 р.)
21:45 (1000 р.)
c 7 по 8 сентября
12:00 (600 р.)
15:15 (800 р.)
18:30 (1000 р.)
21:45 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 5 по 6 сентября
11:10 (300 р.)
14:25 (450 р.)
17:40 (700 р.)
20:55 (700 р.)
00:10 (150 р.)
c 7 по 8 сентября
11:10 (450 р.)
14:25 (700 р.)
17:40 (700 р.)
20:55 (700 р.)
00:10 (150 р.)
АврораОсновной зал
c 5 по 6 сентября
14:25 (200)
19:30 (250)
22:40 (200)
7 сентября
14:25 (200)
9 сентября
15:10 (150)
20:15 (200)
23:25 (150)
c 10 по 11 сентября
14:25 (150)
19:30 (200)
22:40 (150)

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