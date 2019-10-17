Они
Режиссер:Скотт Бек, Брайан Вудс
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр, под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выбраться из адского аттракциона живыми.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Скотт Бек, Брайан Вудс
В ролях:Кэти Стивенс, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Шулер Хелфорд, Phillip Johnson Richardson, Chaney Morrow, Джастин Марксен, Терри Партыка
Музыка:Томэндэнди
В ролях:Кэти Стивенс, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Шулер Хелфорд, Phillip Johnson Richardson, Chaney Morrow, Джастин Марксен, Терри Партыка
Музыка:Томэндэнди
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!