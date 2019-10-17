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Они

Режиссер:Скотт Бек, Брайан Вудс
Жанры: Триллер, Ужасы.

На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр, под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выбраться из адского аттракциона живыми.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Скотт Бек, Брайан Вудс
В ролях:Кэти Стивенс, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Шулер Хелфорд, Phillip Johnson Richardson, Chaney Morrow, Джастин Марксен, Терри Партыка
Музыка:Томэндэнди
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 20 октября
19:25 (300 р.)
23:15 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
18 октября
11:00 (300)
15:05 (300)
19:10 (390)
23:15 (300)
c 19 по 20 октября
11:00 (300)
15:05 (390)
19:10 (390)
23:15 (300)
c 21 по 23 октября
11:00 (200)
15:05 (200)
19:10 (250)
23:15 (200)

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