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Она

http://www.sbs-distribution.fr/international-sales-elle
Режиссер:Пол Верховен
Жанры: Драма, Триллер.

Мишель, состоятельная парижанка, владелица крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги.

Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, серийным убийцей.

С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции…

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дэвид Бирк, Харольд П. Мэннинг, Филипп Джиан
В ролях:Изабелль Юппер, Лоран Лафитт, Анн Консиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Кристиан Беркел
Музыка:Энн Дадли
Производство:Франция, Германия, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 сентября 2016
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Северное сияниеСиний зал
c 30 ноября по 1 декабря
15:45 (300)
19:25 (350)
c 2 по 3 декабря
15:45 (350)
19:25 (350)
c 4 по 6 декабря
15:45 (150)
19:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 30 ноября по 3 декабря
22:30 (300 р.)
c 4 по 5 декабря
22:30 (250 р.)
6 декабря
22:30 (250 р.)

Последние отзывы

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    elamanana, 24 сентября 2016 #1
    нету её в Кронверке. на собственной шкуре убедилась сегодня.. :\

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