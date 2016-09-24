Она
Режиссер:Пол Верховен
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дэвид Бирк, Харольд П. Мэннинг, Филипп Джиан
В ролях:Изабелль Юппер, Лоран Лафитт, Анн Консиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Кристиан Беркел
Музыка:Энн Дадли
В ролях:Изабелль Юппер, Лоран Лафитт, Анн Консиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Кристиан Беркел
Музыка:Энн Дадли
Производство:Франция, Германия, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 сентября 2016
Ограничения:18+
Дата релиза:22 сентября 2016
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