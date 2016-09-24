Она

Режиссер: Пол Верховен

Жанры: Драма, Триллер.

Мишель, состоятельная парижанка, владелица крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги.

Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, серийным убийцей.

С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции…

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Дэвид Бирк, Харольд П. Мэннинг, Филипп Джиан

В ролях: Изабелль Юппер, Лоран Лафитт, Анн Консиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Кристиан Беркел

Музыка: Энн Дадли