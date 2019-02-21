Омен: Перерождение

Режиссер: Николас МакКарти

Жанры: Ужасы, Триллер.

Когда вокруг все чаще начинают происходить трагические события, Сара обращается к специалистам по поводу странного поведения своего необыкновенно одаренного 8-летнего сына. То, что происходящее и гениальность ребенка не случайны становится ясно, если заглянуть в предыдущие инкарнации мальчика.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Джеффри Бюхлер

В ролях: Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Питер Муни, Пол Фото, Бриттани Аллен, Паула Бодро, Элиза Мулчерри, Олунике Аделийи, Джанет Лэнд

Музыка: Джозеф Бишара