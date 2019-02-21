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Омен: Перерождение

Режиссер:Николас МакКарти
Жанры: Ужасы, Триллер.

Когда вокруг все чаще начинают происходить трагические события, Сара обращается к специалистам по поводу странного поведения своего необыкновенно одаренного 8-летнего сына. То, что происходящее и гениальность ребенка не случайны становится ясно, если заглянуть в предыдущие инкарнации мальчика.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Джеффри Бюхлер
В ролях:Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Питер Муни, Пол Фото, Бриттани Аллен, Паула Бодро, Элиза Мулчерри, Олунике Аделийи, Джанет Лэнд
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Гонконг
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 24 февраля
22:35 (300)
c 25 по 27 февраля
22:35 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 24 февраля
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 21 по 24 февраля
23:40 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 28 февраля по 1 марта
21:50 (250)
c 2 по 3 марта
21:50 (300)
c 4 по 6 марта
21:50 (250)

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