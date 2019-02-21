Омен: Перерождение
Режиссер:Николас МакКарти
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Когда вокруг все чаще начинают происходить трагические события, Сара обращается к специалистам по поводу странного поведения своего необыкновенно одаренного 8-летнего сына. То, что происходящее и гениальность ребенка не случайны становится ясно, если заглянуть в предыдущие инкарнации мальчика.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Джеффри Бюхлер
В ролях:Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Питер Муни, Пол Фото, Бриттани Аллен, Паула Бодро, Элиза Мулчерри, Олунике Аделийи, Джанет Лэнд
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Питер Муни, Пол Фото, Бриттани Аллен, Паула Бодро, Элиза Мулчерри, Олунике Аделийи, Джанет Лэнд
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Гонконг
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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