Оленья кожа
Режиссер:Квентин Дюпьё
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Мужчина попадает под влияния своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Квентин Дюпьё
В ролях:Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Корали Руссье, Лорен Николас, Мари Бюнель, Пьер Гомме, Кэролайн Питти, Стефан Жобер, Géraldine Schitter
Музыка:Janko Nilovic
В ролях:Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Корали Руссье, Лорен Николас, Мари Бюнель, Пьер Гомме, Кэролайн Питти, Стефан Жобер, Géraldine Schitter
Музыка:Janko Nilovic
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:02 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:02 августа 2019
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