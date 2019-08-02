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Оленья кожа

Режиссер:Квентин Дюпьё
Жанры: Комедия.

Мужчина попадает под влияния своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.

Продолжительность:77 мин
Сценарий:Квентин Дюпьё
В ролях:Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Корали Руссье, Лорен Николас, Мари Бюнель, Пьер Гомме, Кэролайн Питти, Стефан Жобер, Géraldine Schitter
Музыка:Janko Nilovic
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:02 августа 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 2 по 4 августа
20:55 (350)
c 5 по 7 августа
20:55 (250)
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c 2 по 4 августа
22:10 (1000 р.)

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