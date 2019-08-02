Оленья кожа Режиссер: Квентин Дюпьё

Жанры: Комедия. Мужчина попадает под влияния своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления. Продолжительность: 77 мин Сценарий: Квентин Дюпьё

В ролях: Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Корали Руссье, Лорен Николас, Мари Бюнель, Пьер Гомме, Кэролайн Питти, Стефан Жобер, Géraldine Schitter

Музыка: Janko Nilovic Производство: Франция

Ограничения: 16+

Дата релиза: 02 августа 2019

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