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Окей, Лекси!

Режиссер:Джон Лукас, Скотт Мур
Жанры: Комедия.

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях:Адам Дивайн, Александра Шипп, Роуз Бирн, Рон Фанчес, Шарлин Йи, Майкл Пенья, Ванда Сайкс Скотт Мескади, Джастин Хартли, Gavin Root
Музыка:Кристофер Леннерц, Филип Уайт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 20 октября
17:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 20 октября
21:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 17 по 19 октября
23:20 (1000 р.)
Северное сияниеСиний зал
18 октября
13:20 (300)
17:15 (350)
22:55 (300)
c 19 по 20 октября
13:20 (350)
17:15 (350)
22:55 (300)
c 21 по 23 октября
13:20 (150)
17:15 (250)
22:55 (200)

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