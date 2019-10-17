Окей, Лекси!

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Жанры: Комедия.

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Джон Лукас, Скотт Мур

В ролях: Адам Дивайн, Александра Шипп, Роуз Бирн, Рон Фанчес, Шарлин Йи, Майкл Пенья, Ванда Сайкс Скотт Мескади, Джастин Хартли, Gavin Root

Музыка: Кристофер Леннерц, Филип Уайт