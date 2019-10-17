Окей, Лекси!
Режиссер:Джон Лукас, Скотт Мур
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях:Адам Дивайн, Александра Шипп, Роуз Бирн, Рон Фанчес, Шарлин Йи, Майкл Пенья, Ванда Сайкс Скотт Мескади, Джастин Хартли, Gavin Root
Музыка:Кристофер Леннерц, Филип Уайт
В ролях:Адам Дивайн, Александра Шипп, Роуз Бирн, Рон Фанчес, Шарлин Йи, Майкл Пенья, Ванда Сайкс Скотт Мескади, Джастин Хартли, Gavin Root
Музыка:Кристофер Леннерц, Филип Уайт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
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