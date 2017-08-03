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Охранник

Режиссер:Ален Дерошер
Жанры: Боевик.

Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.

Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.

Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Тони Мошер, Джон Салливан
В ролях:Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Кунг Ле, Марк Смит, Яна Маринова, Дзиро Ван, Башар Рахаль
Музыка:Фм Ле Сюр
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 3 по 6 августа
10:40 (300)
c 7 по 9 августа
10:40 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 3 по 4 августа
14:40 (300)
18:15 (390)
21:50 (390)
c 5 по 6 августа
14:40 (390)
18:15 (390)
21:50 (390)
c 7 по 9 августа
14:40 (200)
18:15 (250)
21:50 (250)

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