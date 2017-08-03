Охранник
Режиссер:Ален Дерошер
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.
Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.
Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Тони Мошер, Джон Салливан
В ролях:Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Кунг Ле, Марк Смит, Яна Маринова, Дзиро Ван, Башар Рахаль
Музыка:Фм Ле Сюр
В ролях:Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Кунг Ле, Марк Смит, Яна Маринова, Дзиро Ван, Башар Рахаль
Музыка:Фм Ле Сюр
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
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