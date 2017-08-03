Охранник

Режиссер: Ален Дерошер

Жанры: Боевик.

Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.

Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.

Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Тони Мошер, Джон Салливан

В ролях: Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Кунг Ле, Марк Смит, Яна Маринова, Дзиро Ван, Башар Рахаль

Музыка: Фм Ле Сюр