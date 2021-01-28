154201

Охотник на монстров


Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

Продолжительность:99 мин
В ролях:Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман, Джин О-Юн, Рон Перлман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки
Производство:США, Китай, Германия, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 28 января по 3 февраля
18:40 (400 р.)
ГалактикаЗал 2
c 28 января по 3 февраля
10:10 (250 р.)
12:20 (300 р.)
14:30 (300 р.)
16:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
23:00 (250 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?