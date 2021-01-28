Охотник на монстров
Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.
Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.
Продолжительность:99 мин
В ролях:Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман, Джин О-Юн, Рон Перлман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки
Производство:США, Китай, Германия, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
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