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Огонь

Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Драма, Приключения.

То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Николай Куликов, Алексей Нужный, Константин Майер
В ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Евгения Дмитриева, Юрий Кузнецов
Музыка:Кирилл Бородулев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 декабря 2020
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17:30 (200 р.)

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