Огонь

Режиссер: Алексей Нужный

Жанры: Драма, Приключения.

То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Николай Куликов, Алексей Нужный, Константин Майер

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Евгения Дмитриева, Юрий Кузнецов

Музыка: Кирилл Бородулев