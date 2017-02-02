Огни большой деревни

Режиссер: Илья Учитель

Жанры: Комедия.

Феде 20 лет. Он любит фильмы, Женю и «Родину» – маленький провинциальный кинотеатр, который Федя своими силами восстановил. Когда местные власти решают превратить «Родину» в магазин, выход остается только один – снять успешный фильм с актером первой величины и откупиться. И не беда, что нет денег на звездный гонорар, зато есть веревка и снотворное! Еще есть отчаянный продюсер-дембель, свадебный оператор-философ и актриса-каратистка.

К счастью, набранные среди жителей городка актеры открывают в себе талант и не уступают по игре более именитым мастерам экрана. Особенно выделяется красавица Женя, но дальше предложения ей главной роли Федя зайти все никак не решается.

Пусть сценарий не дописан, коррумпированный мэр угрожает расправой, а срок за похищение человека все более реален. Да и опыта съемки фильмов нет у всей съемочной группы, включая Федю. Такие мелочи не остановят молодого режиссера, когда на кону не только дело, но и любовь всей его жизни.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Константин Челидзе

В ролях: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева

Музыка: Мурат Кабардоков