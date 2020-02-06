Офицер и шпион

Режиссер: Роман Полански

Жанры: Драма, История, Триллер.

Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение – государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование: ему необходимо найти таинственную «секретную папку», чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Но охотится за ней не только он.

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Роберт Харрис, Роман Полански

В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер, Владимир Иорданов, Дидье Сандр, Мельвиль Пупо, Эрик Руф, Матьё Амальрик

Музыка: Александр Деспла