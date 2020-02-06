Офицер и шпион
Режиссер:Роман Полански
Жанры: Драма, История, Триллер.
Жанры: Драма, История, Триллер.
Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение – государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование: ему необходимо найти таинственную «секретную папку», чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Но охотится за ней не только он.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Роберт Харрис, Роман Полански
В ролях:Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер, Владимир Иорданов, Дидье Сандр, Мельвиль Пупо, Эрик Руф, Матьё Амальрик
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер, Владимир Иорданов, Дидье Сандр, Мельвиль Пупо, Эрик Руф, Матьё Амальрик
Музыка:Александр Деспла
Производство:Франция, Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
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