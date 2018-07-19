143622

Офисный беспредел

Режиссер:Лин Одинг
Жанры: Комедия, Ужасы, Боевик.

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта – подчиненные стали гипер-агрессивными. И лишь один раздолбай, как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел…

Сценарий:Peter Gamble Robinson, Йен Шорр
В ролях:Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри, Курт Фуллер, Йен Хардинг, Сэм Дэйли, Алан Ричсон, Кори Уинстон
Музыка:Тим Джонс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 19 по 20 июля
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
18:10 (190)
c 21 по 22 июля
11:50 (190)
18:10 (240)
23 июля
11:50 (150)
18:10 (190)
24 июля
11:50 (150)
18:10 (150)
25 июля
11:50 (150)
18:10 (190)
Северное сияниеБордовый зал
c 19 по 22 июля
18:20 (390)
20:10 (390)
22:00 (300)
23:50 (300)
c 23 по 25 июля
18:20 (250)
20:10 (250)
22:00 (200)
23:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 20 июля
12:30 (150 р.)
19:40 (300 р.)
23:30 (250 р.)
c 21 по 22 июля
12:30 (200 р.)
19:40 (300 р.)
23:30 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 июля
17:00 (800 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 26 по 27 июля
15:05 (150)
21:05 (150)
c 28 по 29 июля
15:05 (300)
21:05 (300)
30 июля
15:05 (150)
21:05 (150)
31 июля
15:05 (150)
1 августа
15:05 (150)
21:05 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?