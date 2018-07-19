Офисный беспредел
Режиссер:Лин Одинг
Жанры: Комедия, Ужасы, Боевик.
Жанры: Комедия, Ужасы, Боевик.
Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта – подчиненные стали гипер-агрессивными. И лишь один раздолбай, как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел…
Сценарий:Peter Gamble Robinson, Йен Шорр
В ролях:Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри, Курт Фуллер, Йен Хардинг, Сэм Дэйли, Алан Ричсон, Кори Уинстон
Музыка:Тим Джонс
В ролях:Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри, Курт Фуллер, Йен Хардинг, Сэм Дэйли, Алан Ричсон, Кори Уинстон
Музыка:Тим Джонс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
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