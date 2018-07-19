Офисный беспредел

Режиссер: Лин Одинг

Жанры: Комедия, Ужасы, Боевик.

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта – подчиненные стали гипер-агрессивными. И лишь один раздолбай, как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел…

Сценарий: Peter Gamble Robinson, Йен Шорр

В ролях: Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри, Курт Фуллер, Йен Хардинг, Сэм Дэйли, Алан Ричсон, Кори Уинстон

Музыка: Тим Джонс