Одноклассницы: Новый поворот

Режиссер: Дмитрий Суворов

Жанры: Комедия.

События комедии разворачиваются спустя год после первого фильма про четырех закадычных подружек, которым пусть и не очень гладко, но удалось выдать замуж одну из них, Катю (Ольга Кузьмина). Теперь героиням предстоит новое нелегкое испытание: на этот раз довести до венца Дашу (Валентина Мазунина). Когда-то давно девушка уже обожглась, приняв за большое чувство обычную интрижку, но на этот раз, кажется, все серьезно. Ее избранник, солидный сотрудник банка Михаил, сделал ее официальное предложение, и Дарья приняла его. Однако прямо накануне торжества все идет совсем не так, как планировалось, и свадьба оказывается под угрозой. Боевым подругам невесты (Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова) предстоит очень постараться, чтобы ее самый счастливый день все же состоялся.

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Валентина Мазунина, Дмитрий Хрусталев, Илья Любимов, Арарат Кещян, Антон Макарский, Роман Юнусов, Данила Якушев

Музыка: Игорь Власов