Однажды в Стокгольме Режиссер: Роберт Будро

Жанры: Драма, Криминал, Комедия, История, Биография. История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту. Продолжительность: 92 мин Сценарий: Роберт Будро

В ролях: Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр

Музыка: Стив Лондон Производство: Канада, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 27 июня 2019

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