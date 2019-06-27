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Однажды в Стокгольме

Режиссер:Роберт Будро
Жанры: Драма, Криминал, Комедия, История, Биография.

История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Роберт Будро
В ролях:Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр
Музыка:Стив Лондон
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 30 июня
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 по 30 июня
23:30 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 30 июня
19:20 (390)
23:25 (300)
c 1 по 3 июля
19:20 (250)
23:25 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 4 по 5 июля
19:15 (150)
c 6 по 7 июля
19:15 (300)
c 8 по 9 июля
19:15 (250)

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