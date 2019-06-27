Однажды в Стокгольме
Режиссер:Роберт Будро
Жанры: Драма, Криминал, Комедия, История, Биография.
Жанры: Драма, Криминал, Комедия, История, Биография.
История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Роберт Будро
В ролях:Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр
Музыка:Стив Лондон
В ролях:Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр
Музыка:Стив Лондон
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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