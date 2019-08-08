Однажды в… Голливуде
Режиссер:Квентин Тарантино
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Лос-Анджелес 1969 год. Бывшая звезда вестерн-сериала Рик Далтон и его давний дублер Клифф Бут пытаются пробиться в Голливуде, который больше не узнают. Чудовищное убийство соседки Рика Шэрон Тейт и ее друзей сектой Чарльза Мэнсона «Семья» станет фоном для основной истории.
Продолжительность:161 мин
Сценарий:Квентин Тарантино
В ролях:Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Джулия Баттерз, Остин Батлер, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн
В ролях:Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Джулия Баттерз, Остин Батлер, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн
Производство:Великобритания, США, Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:08 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:08 августа 2019
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