Однажды в… Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанры: Драма, Комедия.

Лос-Анджелес 1969 год. Бывшая звезда вестерн-сериала Рик Далтон и его давний дублер Клифф Бут пытаются пробиться в Голливуде, который больше не узнают. Чудовищное убийство соседки Рика Шэрон Тейт и ее друзей сектой Чарльза Мэнсона «Семья» станет фоном для основной истории.

Продолжительность: 161 мин

Сценарий: Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Джулия Баттерз, Остин Батлер, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн

