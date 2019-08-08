150088

Однажды в… Голливуде

Режиссер:Квентин Тарантино
Жанры: Драма, Комедия.

Лос-Анджелес 1969 год. Бывшая звезда вестерн-сериала Рик Далтон и его давний дублер Клифф Бут пытаются пробиться в Голливуде, который больше не узнают. Чудовищное убийство соседки Рика Шэрон Тейт и ее друзей сектой Чарльза Мэнсона «Семья» станет фоном для основной истории.

Продолжительность:161 мин
Сценарий:Квентин Тарантино
В ролях:Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Джулия Баттерз, Остин Батлер, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн
Производство:Великобритания, США, Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:08 августа 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 8 по 11 августа
17:40 (350)
c 12 по 14 августа
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 8 по 9 августа
10:50 (150 р.)
13:55 (200 р.)
17:00 (300 р.)
20:10 (300 р.)
23:15 (300 р.)
c 10 по 11 августа
10:50 (200 р.)
13:55 (300 р.)
17:00 (300 р.)
20:10 (300 р.)
23:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 8 по 9 августа
11:50 (150 р.)
14:55 (200 р.)
18:00 (300 р.)
21:05 (300 р.)
00:10 (150 р.)
c 10 по 11 августа
11:50 (200 р.)
14:55 (300 р.)
18:00 (300 р.)
21:05 (300 р.)
00:10 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 8 по 9 августа
12:50 (400 р.)
15:55 (800 р.)
19:00 (1000 р.)
22:05 (1000 р.)
c 10 по 11 августа
12:50 (600 р.)
15:55 (800 р.)
19:00 (1000 р.)
22:05 (1000 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 8 по 11 августа
13:35 (300)
c 12 по 14 августа
13:35 (200)
21:15 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 9 по 11 августа
20:15 (390)
23:15 (300)
c 12 по 14 августа
20:40 (250)
Северное сияниеКрасный зал
9 августа
20:55 (390)
c 10 по 11 августа
10:40 (300)
20:55 (390)
c 12 по 14 августа
10:40 (200)
16:15 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
9 августа
17:05 (390)
22:40 (300)
c 10 по 11 августа
11:30 (300)
17:05 (390)
22:40 (300)
c 12 по 14 августа
11:30 (200)
17:05 (250)
22:40 (200)
МурманскБольшой зал
9 августа
17:15 (350)
22:30 (150)
c 10 по 11 августа
11:35 (300)
17:15 (350)
22:30 (150)
c 12 по 14 августа
11:35 (200)
17:15 (250)
22:30 (150)
Северное сияниеПремьер зал
9 августа
18:25 (390)
23:59 (300)
c 10 по 11 августа
15:25 (390)
18:25 (390)
23:59 (300)
c 12 по 14 августа
15:20 (300)
18:20 (350)
23:55 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?