Однажды... Тарантино Режиссер: Тара Вуд

Жанры: Биография, Документальный. Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссёров современности – легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актёрами – звёздами его фильмов. Продолжительность: 103 мин Сценарий: Тара Вуд

В ролях: Квентин Тарантино, Дженнифер Джейсон Ли, Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Джейми Фокс, Люси Лью, Тим Рот, Майкл Мэдсен

Музыка: Доран Данофф, Тайлер Вензел Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 06 февраля 2020

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