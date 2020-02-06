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Однажды... Тарантино

Режиссер:Тара Вуд
Жанры: Биография, Документальный.

Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссёров современности – легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актёрами – звёздами его фильмов.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Тара Вуд
В ролях:Квентин Тарантино, Дженнифер Джейсон Ли, Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Джейми Фокс, Люси Лью, Тим Рот, Майкл Мэдсен
Музыка:Доран Данофф, Тайлер Вензел
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
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Северное сияниеСиний зал
c 6 по 9 февраля
20:05 (350)
c 10 по 12 февраля
20:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 9 февраля
23:20 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 февраля
17:40 (800 р.)

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