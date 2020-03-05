153037

Один вдох

Режиссер:Елена Хазанова
Жанры: Драма, Спорт.

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – твой собственный страх.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алена Алова, Андрей Иванов
В ролях:Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская, Владислав Ветров, Артем Ткаченко, Ольга Лерман, Алексей Матошин
Музыка:Сергей Петухов, Илья Зеличенок
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 марта 2020
1
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 9 марта
11:30 (300)
c 10 по 11 марта
11:30 (200)
МурманскБольшой зал
c 5 по 9 марта
19:25 (350)
c 10 по 11 марта
19:25 (250)
ГалактикаЗал 1
c 5 по 9 марта
18:00 (от 250 Р)
c 10 по 11 марта
18:00 (от 200 Р)
ГалактикаЗал 4
c 5 по 9 марта
18:00 (от 250 Р)
c 10 по 11 марта
18:00 (от 200 Р)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 9 марта
17:00 (390)
19:00 (390)
21:00 (390)
23:00 (300)
c 10 по 11 марта
17:00 (250)
19:00 (250)
21:00 (250)
23:00 (200)
АврораОсновной зал
c 7 по 9 марта
11:05 (200)
21:45 (250)
23:45 (200)
c 10 по 11 марта
11:05 (150)
21:45 (200)
23:45 (150)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 9 марта
15:00 (390)
c 10 по 11 марта
15:00 (200)

Кто собирается 1

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?