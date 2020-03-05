Один вдох
Режиссер:Елена Хазанова
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – твой собственный страх.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алена Алова, Андрей Иванов
В ролях:Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская, Владислав Ветров, Артем Ткаченко, Ольга Лерман, Алексей Матошин
Музыка:Сергей Петухов, Илья Зеличенок
В ролях:Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская, Владислав Ветров, Артем Ткаченко, Ольга Лерман, Алексей Матошин
Музыка:Сергей Петухов, Илья Зеличенок
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:05 марта 2020
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