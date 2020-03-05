Один вдох

Режиссер: Елена Хазанова

Жанры: Драма, Спорт.

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – твой собственный страх.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Алена Алова, Андрей Иванов

В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская, Владислав Ветров, Артем Ткаченко, Ольга Лерман, Алексей Матошин

Музыка: Сергей Петухов, Илья Зеличенок