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Одесса

Режиссер:Валерий Тодоровский
Жанры: Драма, Драма.

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Максим Белозор
В ролях:Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Степан Середа, Станислав Эвентов, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Сергей Муравьёв
Музыка:Анна Друбич
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 5 по 6 сентября
10:40 (300)
13:10 (300)
15:40 (300)
18:10 (390)
20:40 (390)
23:10 (300)
c 7 по 8 сентября
10:40 (300)
13:10 (390)
15:40 (390)
18:10 (390)
20:40 (390)
23:10 (300)
c 9 по 11 сентября
10:40 (200)
13:10 (200)
15:40 (200)
18:10 (250)
20:40 (250)
23:10 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 8 сентября
11:30 (300)
c 9 по 11 сентября
11:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 5 по 8 сентября
15:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 5 по 6 сентября
12:30 (150 р.)
17:00 (300 р.)
19:30 (300 р.)
22:00 (300 р.)
c 7 по 8 сентября
12:30 (200 р.)
17:00 (300 р.)
19:30 (300 р.)
22:00 (300 р.)

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