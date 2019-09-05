Одесса
Режиссер:Валерий Тодоровский
Жанры: Драма, Драма.
Жанры: Драма, Драма.
Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Максим Белозор
В ролях:Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Степан Середа, Станислав Эвентов, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Сергей Муравьёв
Музыка:Анна Друбич
В ролях:Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Степан Середа, Станислав Эвентов, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Сергей Муравьёв
Музыка:Анна Друбич
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2019
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