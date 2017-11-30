Очень плохие мамочки 2

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Жанры: Комедия, Приключения.

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Джон Лукас, Скотт Мур

В ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон, Шерил Хайнс, Джей Эрнандес, Джастин Хартли, Питер Галлахер, Уна Лоуренс

Музыка: Кристофер Леннерц