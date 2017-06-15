Очень плохие девчонки
Режиссер:Люсия Аньелло
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Подружившись еще в колледже, Пиппа, Джесс, Элис, Фрэнки и Блэр решают вспомнить юность и арендовать на выходные коттедж в Майами-Бич. Но незабываемый девичник, о котором мечтали пять холостячек, сворачивает с нужного курса в тот момент, когда приглашенный на вечеринку стриптизер неожиданно умирает.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Люсия Аньелло, Пол В. Даунс
В ролях:Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон, Пол В. Даунс, Райан Купер, Тай Бурелл, Деми Мур, Энрике Мурсиано
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон, Пол В. Даунс, Райан Купер, Тай Бурелл, Деми Мур, Энрике Мурсиано
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июня 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июня 2017
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