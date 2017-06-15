Очень плохие девчонки

Режиссер: Люсия Аньелло

Жанры: Комедия.

Подружившись еще в колледже, Пиппа, Джесс, Элис, Фрэнки и Блэр решают вспомнить юность и арендовать на выходные коттедж в Майами-Бич. Но незабываемый девичник, о котором мечтали пять холостячек, сворачивает с нужного курса в тот момент, когда приглашенный на вечеринку стриптизер неожиданно умирает.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Люсия Аньелло, Пол В. Даунс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон, Пол В. Даунс, Райан Купер, Тай Бурелл, Деми Мур, Энрике Мурсиано

Музыка: Доминик Льюис