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Очень плохие девчонки

Режиссер:Люсия Аньелло
Жанры: Комедия.

Подружившись еще в колледже, Пиппа, Джесс, Элис, Фрэнки и Блэр решают вспомнить юность и арендовать на выходные коттедж в Майами-Бич. Но незабываемый девичник, о котором мечтали пять холостячек, сворачивает с нужного курса в тот момент, когда приглашенный на вечеринку стриптизер неожиданно умирает.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Люсия Аньелло, Пол В. Даунс
В ролях:Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон, Пол В. Даунс, Райан Купер, Тай Бурелл, Деми Мур, Энрике Мурсиано
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июня 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 22 по 28 июня
11:20 (200)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 26 по 28 июня
17:20 (200 р.)
21:35 (200 р.)
23:30 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 26 по 28 июня
17:25 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 26 по 28 июня
23:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 июня
15:00 (150 р.)
19:15 (150 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 28 июня
14:15 (200)
16:15 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 28 июня
21:05 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 июня
15:05 (150)
19:10 (150)
23:15 (150)
c 1 по 2 июля
15:05 (300)
19:10 (300)
23:15 (250)
c 3 по 5 июля
15:05 (150)
19:10 (150)
23:15 (150)

Последние отзывы

  • 45186
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    murmanout, 26 июня #2
    Уважаемая Нина, Вы оставили одинаковые комментарии в нескольких разделах, поэтому они и были удалены. На Ваш вопрос мы ответили и оставили один из одинаковых комментариев. Цены кинотеатра «Мираж» автоматически обновляются при изменении их на официальном сайте.
  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Нина Крылова, 24 июня #1
    А почему отзывы удаляете? Теперь правильные цены

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