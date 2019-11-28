Обратный отсчет

Режиссер: Джастин Дек

Жанры: Триллер, Ужасы.

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт – ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джастин Дек

В ролях: Элизабет Лэил, Чарли МакДермотт, Питер Фачинелли, Джордан Кэллоуэй, Талита Бейтман, Диллон Лэйн, Тичина Арнольд, Том Сегура, Лана МакКиссак, Энн Уинтерс

Музыка: Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс