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Обратный отсчет

Режиссер:Джастин Дек
Жанры: Триллер, Ужасы.

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт – ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джастин Дек
В ролях:Элизабет Лэил, Чарли МакДермотт, Питер Фачинелли, Джордан Кэллоуэй, Талита Бейтман, Диллон Лэйн, Тичина Арнольд, Том Сегура, Лана МакКиссак, Энн Уинтерс
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 28 по 29 ноября
17:30 (250)
c 30 ноября по 1 декабря
17:30 (300)
c 2 по 4 декабря
17:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 28 ноября по 1 декабря
23:20 (250 р.)

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