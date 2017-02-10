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Обитель зла: Последняя глава

Режиссер:Пол У. С. Андерсон
Жанры: Боевик, Ужасы, Фантастика, Триллер.

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Пол У. С. Андерсон
В ролях:Милла Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер, Шон Робертс, Оуэн Мэкен, Фрайзер Джеймс, Руби Роуз, Уильям Леви, Рола, Эвер Андерсон
Музыка:Пол Хаслингер
Производство:Франция, Германия, Канада, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:10 февраля 2017
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 10 по 12 февраля
20:35 (1000 р. в 3D)
c 13 по 14 февраля
20:35 (800 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 10 по 12 февраля
17:05 (300 р. в 3D)
c 13 по 14 февраля
17:05 (250 р. в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 10 по 12 февраля
19:10 (390 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
c 13 по 15 февраля
19:10 (350 в 3D)
21:15 (350 в 3D)

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