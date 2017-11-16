Обитель теней
Режиссер:Серхио Х. Санчес
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Сбежав от жестокого мужа и ужасного прошлого, британка Роза и ее четверо детей надеются построить новую жизнь на американской ферме, доставшейся им в наследство. Однако неудачи сопутствуют семье еще в пути, и Роза умирает после тяжелой болезни. Предвидя последствия трагедии, дети решают скрывать смерть матери до 21-летия старшего брата, Джека, чтобы оставаться всем вместе. Вместе с 19-летней Джейн, 18-летним Билли и 5-летним Сэмом они поселяются в доме и живут в изоляции, храня свой секрет. Когда в их «обитель теней» заявляется адвокат, который грозит все испортить, единственной надеждой героев остается помощь их подруги, Алли.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Серхио Х. Санчес
В ролях:Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Myra Kathryn Pearse, Пол Джессон
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Myra Kathryn Pearse, Пол Джессон
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
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