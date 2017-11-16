Обитель теней

Режиссер: Серхио Х. Санчес

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

Сбежав от жестокого мужа и ужасного прошлого, британка Роза и ее четверо детей надеются построить новую жизнь на американской ферме, доставшейся им в наследство. Однако неудачи сопутствуют семье еще в пути, и Роза умирает после тяжелой болезни. Предвидя последствия трагедии, дети решают скрывать смерть матери до 21-летия старшего брата, Джека, чтобы оставаться всем вместе. Вместе с 19-летней Джейн, 18-летним Билли и 5-летним Сэмом они поселяются в доме и живут в изоляции, храня свой секрет. Когда в их «обитель теней» заявляется адвокат, который грозит все испортить, единственной надеждой героев остается помощь их подруги, Алли.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Серхио Х. Санчес

В ролях: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Myra Kathryn Pearse, Пол Джессон

Музыка: Фернандо Веласкес