Обитатели
Режиссер:Брайан О’Мэлли
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Мелодрама.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Мелодрама.
Близнецы Рэйчел и Эдвард – единственные наследники старинного поместья, о котором давно ходит мрачная молва. Поговаривают, будто дом проклят, и в нём поселилось нечто иное, что внушает людям злую волю. Непослушание карается страшными муками.
Разрушить древнее проклятие – безумная идея, но первая влюблённость и неутолимое влечение к молодому солдату толкают юную Рэйчел на отчаянный шаг.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Дэвид Тёрпин
В ролях:Дэвид Брэдли, Шарлотта Вега, Юджин Саймон, Мо Данфорд, Билл Милнер, Рошин Мёрфи, Дирдри О’Кейн, Эммет Келли, Брендан О’Рурк, Энтони Мерфи
Музыка:Кевин Мерфи, Стивен Шеннон, Дэвид Тёрпин
В ролях:Дэвид Брэдли, Шарлотта Вега, Юджин Саймон, Мо Данфорд, Билл Милнер, Рошин Мёрфи, Дирдри О’Кейн, Эммет Келли, Брендан О’Рурк, Энтони Мерфи
Музыка:Кевин Мерфи, Стивен Шеннон, Дэвид Тёрпин
Производство:Ирландия
Ограничения:18+
Дата релиза:26 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:26 июля 2018
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