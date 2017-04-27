Обещание

Режиссер: Терри Джордж

Жанры: Драма, История.

Это история падения великой империи и зарождения великой любви. 1922 год. Майкл – прилежный студент-медик, который приехал учиться в Стамбул из маленькой армянской деревушки. Здесь он знакомится с Кристофером, доблестным американским репортером Associated Press, и его девушкой Аной, выросшей в Париже армянкой. Общая история их предков сближает Ану и Майкла, влюбляющихся друг в друга все больше и больше. Тем временем, Османская Империя рушится под гнетом войны, сеющей хаос и трагедию в жизни каждого из героев.

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Терри Джордж, Робин Суикорд

В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено, Нуман Акар, Раде Шербеджия

Музыка: Габриэль Яред