Обещание
Режиссер:Терри Джордж
Жанры: Драма, История.
Жанры: Драма, История.
Это история падения великой империи и зарождения великой любви. 1922 год. Майкл – прилежный студент-медик, который приехал учиться в Стамбул из маленькой армянской деревушки. Здесь он знакомится с Кристофером, доблестным американским репортером Associated Press, и его девушкой Аной, выросшей в Париже армянкой. Общая история их предков сближает Ану и Майкла, влюбляющихся друг в друга все больше и больше. Тем временем, Османская Империя рушится под гнетом войны, сеющей хаос и трагедию в жизни каждого из героев.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Терри Джордж, Робин Суикорд
В ролях:Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено, Нуман Акар, Раде Шербеджия
Музыка:Габриэль Яред
В ролях:Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено, Нуман Акар, Раде Шербеджия
Музыка:Габриэль Яред
Производство:Испания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
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