О чем молчат французы

Режиссер: Владимир Шевельков

Жанры: Триллер, История, Комедия, Детектив, Мелодрама.

В жизнь самого обыкновенного парня Тиллима Папалексиева (так уж зовут нашего современника) врываются мистические события. Совершенно неожиданно он обретает фантастические способности, которые позволяют ему добиваться всего, чего он ни пожелает! Всего за неделю особый дар переворачивает жизнь героя с ног на голову.

Кстати, много лет назад точно такая же история произошла с самим Наполеоном! Об этом-то и молчат французы…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Владимир Шевельков, Владимир Корнев

В ролях: Мария Фомина, Илья Носков, Оксана Базилевич, Андрей Федорцов, Татьяна Андриянова, Александр Симкин, Виталий Коваленко, Елена Сексте, Дмитрий Лебедев, Сергей Мигицко

Музыка: Сергей Шнуров