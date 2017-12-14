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Новогодний переполох

Режиссер:Кирилл Папакуль
Жанры: Комедия, Семейный.

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

Сценарий:Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Андрей Галанов
В ролях:Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Эрик Тевосов, Мария Вэй, Ренат Мухамбаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 декабря 2017
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Мираж СинемаКинозал №3
c 14 по 17 декабря
22:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 декабря
13:30 (200 р.)
17:15 (300 р.)
c 16 по 17 декабря
13:30 (300 р.)
17:15 (300 р.)
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