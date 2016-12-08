Новогодний корпоратив

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанры: Комедия.

Кэрол, генеральный директор крупной компании, собирается закрыть чикагский филиал, возглавляемый ее сумасбродным братом Клэем. Ни он, ни его правая рука Джош и их коллега Мэри, не говоря уже об остальных сотрудниках, таким поворотом дел не довольны, и их последний шанс все исправить – сплотиться и превратить традиционный новогодний корпоратив в безудержное веселье, чтобы произвести впечатление на потенциального клиента и заключить сделку, которая сохранит их рабочие места.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Джастин Мэйлен, Лаура Солон, Дэн Мазер

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн,ТиДжей Миллер, Дженнифер Энистон, Кейт МакКиннон, Кортни Б. Вэнс, Джиллиан Белл, Роб Кордри, Ванесса Байер, Рэндолл Парк

Музыка: Теодор Шапиро