128922

Новогодний корпоратив

Режиссер:Джош Гордон, Уилл Спек
Жанры: Комедия.

Кэрол, генеральный директор крупной компании, собирается закрыть чикагский филиал, возглавляемый ее сумасбродным братом Клэем. Ни он, ни его правая рука Джош и их коллега Мэри, не говоря уже об остальных сотрудниках, таким поворотом дел не довольны, и их последний шанс все исправить – сплотиться и превратить традиционный новогодний корпоратив в безудержное веселье, чтобы произвести впечатление на потенциального клиента и заключить сделку, которая сохранит их рабочие места.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джастин Мэйлен, Лаура Солон, Дэн Мазер
В ролях:Джейсон Бейтман, Оливия Манн,ТиДжей Миллер, Дженнифер Энистон, Кейт МакКиннон, Кортни Б. Вэнс, Джиллиан Белл, Роб Кордри, Ванесса Байер, Рэндолл Парк
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2016
1
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 декабря
21:50 (300 р.)
00:05 (200 р.)
c 24 по 25 декабря
22:45 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
22 декабря
16:35 (150)
23 декабря
12:40 (150)
16:35 (150)
c 24 по 25 декабря
12:40 (200)
16:35 (300)
c 26 по 28 декабря
12:40 (150)
16:35 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 22 по 23 декабря
14:00 (290 р.)
14:00 (290 р.)
14:00 (290 р.)
14:00 (290 р.)

Кто собирается 1

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?