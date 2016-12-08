Новогодний корпоратив
Режиссер:Джош Гордон, Уилл Спек
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Кэрол, генеральный директор крупной компании, собирается закрыть чикагский филиал, возглавляемый ее сумасбродным братом Клэем. Ни он, ни его правая рука Джош и их коллега Мэри, не говоря уже об остальных сотрудниках, таким поворотом дел не довольны, и их последний шанс все исправить – сплотиться и превратить традиционный новогодний корпоратив в безудержное веселье, чтобы произвести впечатление на потенциального клиента и заключить сделку, которая сохранит их рабочие места.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джастин Мэйлен, Лаура Солон, Дэн Мазер
В ролях:Джейсон Бейтман, Оливия Манн,ТиДжей Миллер, Дженнифер Энистон, Кейт МакКиннон, Кортни Б. Вэнс, Джиллиан Белл, Роб Кордри, Ванесса Байер, Рэндолл Парк
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Джейсон Бейтман, Оливия Манн,ТиДжей Миллер, Дженнифер Энистон, Кейт МакКиннон, Кортни Б. Вэнс, Джиллиан Белл, Роб Кордри, Ванесса Байер, Рэндолл Парк
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2016
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2016
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