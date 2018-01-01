Новизна

Режиссер: Дрейк Доримус

Жанры: Драма, Мелодрама.

Пара свободных минут, доступ в интернет и идеальное приложение для знакомств — все что нужно для быстрого поиска партнера на пару часов. 21 век. Своеобразная рулетка для любителей свиданий и дружеского секса без обязательств. Усилий никаких не требуется, вам остается только перемещаться по экрану смартфона легким скольжением пальцев, привередливо сжав губы. Дефицита вариантов нет.

Одиночество в сети или зависимость? Случайная ночная встреча Габи и Мартина на пару часов, казалось бы, не должна была ничего изменить. Но что-то пошло не так. И быстрое знакомство переросло в серьезные отношения, к которым, как оказалось, не были готовы ни он, ни она.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Бен Джонс

В ролях: Николас Холт, Лайа Коста, Дэнни Хьюстон, Кортни Итон, Мэттью Грей Гублер, Пом Клементьефф, Дэвид Селби, Аманда Серра, Джессика Хенвик, Альберт Хэммонд мл.

Музыка: Кигэн Девитт, Гвилим Голд