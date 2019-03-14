Норм и Несокрушимые: ключи от королевства

Режиссер: Ричард Финн, Тим Молтби

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дерек Чан, Эли Чуфани, Алек Соколов

В ролях: Энди Тот, Коул Ховард, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Брайан Драммонд, Морин Джонс, Брайан Добсон, Ли Токар, Марко Сориано

Музыка: Луиджи Мерони