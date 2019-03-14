Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
Режиссер:Ричард Финн, Тим Молтби
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дерек Чан, Эли Чуфани, Алек Соколов
В ролях:Энди Тот, Коул Ховард, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Брайан Драммонд, Морин Джонс, Брайан Добсон, Ли Токар, Марко Сориано
Музыка:Луиджи Мерони
В ролях:Энди Тот, Коул Ховард, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Брайан Драммонд, Морин Джонс, Брайан Добсон, Ли Токар, Марко Сориано
Музыка:Луиджи Мерони
Производство:США, Индия
Ограничения:6+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:14 марта 2019
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