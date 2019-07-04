Норм и Несокрушимые: Большое путешествие

Режиссер: Ричард Финн, Тим Молтби

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дин Стефан, Даниэль Алтире, Стивен Алтире

В ролях: Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Джонатан Холмс, Ли Токар

Музыка: Гиги Мерони