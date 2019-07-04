Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Режиссер:Ричард Финн, Тим Молтби
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дин Стефан, Даниэль Алтире, Стивен Алтире
В ролях:Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Джонатан Холмс, Ли Токар
Музыка:Гиги Мерони
В ролях:Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Джонатан Холмс, Ли Токар
Музыка:Гиги Мерони
Производство:США, Индия, Корея Южная, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:04 июля 2019
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