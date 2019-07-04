149668

Норм и Несокрушимые: Большое путешествие

Режиссер:Ричард Финн, Тим Молтби
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дин Стефан, Даниэль Алтире, Стивен Алтире
В ролях:Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Джонатан Холмс, Ли Токар
Музыка:Гиги Мерони
Производство:США, Индия, Корея Южная, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:04 июля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 6 по 7 июля
11:25 (300)
13:15 (350)
15:05 (350)
16:55 (350)
c 8 по 10 июля
11:25 (200)
13:15 (200)
15:05 (200)
16:55 (200)
АврораОсновной зал
c 6 по 7 июля
11:00 (200)
c 8 по 10 июля
11:00 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 7 июля
11:40 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 7 июля
10:20 (200 р.)
14:25 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?