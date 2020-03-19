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Номер один

Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Комедия.

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Тихон Корнев
В ролях:Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов, Марина Ермошкина
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
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Северное сияниеБордовый зал
19 марта
12:50 (300)
16:50 (300)
20:55 (390)
22:45 (300)
ГалактикаЗал 2
c 19 по 22 марта
20:20 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
20:20 (от 200 Р)

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