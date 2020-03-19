Номер один

Режиссер: Михаил Расходников

Жанры: Комедия.

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Тихон Корнев

В ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов, Марина Ермошкина

