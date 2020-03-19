Номер один
Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Тихон Корнев
В ролях:Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов, Марина Ермошкина
В ролях:Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов, Марина Ермошкина
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
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