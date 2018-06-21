Ночная смена

Режиссер: Марюс Вайсберг

Жанры: Комедия.

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу…

Сценарий: Тимур Левченко, Зина Иткина, Андрей Смиян

В ролях: Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Наталья Бочкарева

Музыка: Брайан С. Карр