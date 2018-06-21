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Ночная смена

Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу…

Сценарий:Тимур Левченко, Зина Иткина, Андрей Смиян
В ролях:Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Наталья Бочкарева
Музыка:Брайан С. Карр
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 21 по 27 июня
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30 (160)
11:30
11:30
11:30 (160)
11:30
11:30
11:30
11:30
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10 (200)
16:10
16:10
20:40
20:40
20:40
20:40
Северное сияниеЖёлтый зал
21 июня
18:30 (390)
c 22 по 24 июня
11:50 (300)
18:30 (390)
c 25 по 27 июня
11:50 (200)
18:30 (250)
АврораОсновной зал
21 июня
20:25 (250)
c 22 по 24 июня
16:15 (200)
20:25 (250)
c 25 по 27 июня
16:15 (150)
20:25 (200)
Северное сияниеПремьер зал
21 июня
22 июня
14:50 (350)
16:50 (350)
21:00 (390)
c 23 по 24 июня
14:50 (390)
16:50 (390)
21:00 (390)
c 25 по 27 июня
14:50 (300)
16:50 (300)
21:00 (350)
Северное сияниеБордовый зал
21 июня
23:40 (300)
c 22 по 24 июня
10:30 (300)
21:45 (390)
23:40 (300)
c 25 по 27 июня
10:30 (200)
21:45 (250)
23:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 24 июня
15:50 (300 р.)
17:50 (300 р.)
19:50 (300 р.)
21:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 июня
18:50 (1000 р.)
23:05 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 21 по 24 июня
12:35 (300)
c 25 по 27 июня
12:35 (200)

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