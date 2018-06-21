Ночная смена
Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу…
Сценарий:Тимур Левченко, Зина Иткина, Андрей Смиян
В ролях:Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Наталья Бочкарева
Музыка:Брайан С. Карр
В ролях:Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Наталья Бочкарева
Музыка:Брайан С. Карр
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
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