Ночь в Париже

Режиссер: Эдуард Баэр

Жанры: Драма, Комедия.

Луиджи – красноречивый и обольстительный театральный менеджер, у которого есть всего одна ночь, чтобы спасти свой театр от провала перед премьерой новой пьесы. Брошенный своей девушкой Ноэль, он просит молодую стажерку Фаэцу помочь ему с поисками денег на зарплату разъяренной труппе, а еще шимпанзе, которая необходима ему для авангардной постановки «Женщина и обезьяна». Хватит ли у Луиджи мужского обаяния и хитрости, чтобы спасти положение?

Сценарий: Эдуард Баэр, Бенуа Граффин

В ролях: Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт, Мари-Анж Каста, Алка Балбир, Лионель Абелански

