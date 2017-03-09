Ночь в Париже
Режиссер:Эдуард Баэр
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Луиджи – красноречивый и обольстительный театральный менеджер, у которого есть всего одна ночь, чтобы спасти свой театр от провала перед премьерой новой пьесы. Брошенный своей девушкой Ноэль, он просит молодую стажерку Фаэцу помочь ему с поисками денег на зарплату разъяренной труппе, а еще шимпанзе, которая необходима ему для авангардной постановки «Женщина и обезьяна». Хватит ли у Луиджи мужского обаяния и хитрости, чтобы спасти положение?
Сценарий:Эдуард Баэр, Бенуа Граффин
В ролях:Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт, Мари-Анж Каста, Алка Балбир, Лионель Абелански
В ролях:Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт, Мари-Анж Каста, Алка Балбир, Лионель Абелански
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:09 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 марта 2017
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