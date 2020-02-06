1917

Режиссер: Сэм Мендес

Жанры: Боевик, Военный, Драма, История.

6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс

В ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч, Дэниэл Мейс, Эдриан Скарборо

Музыка: Томас Ньюман