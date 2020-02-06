1917
Режиссер:Сэм Мендес
Жанры: Боевик, Военный, Драма, История.
Жанры: Боевик, Военный, Драма, История.
6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс
В ролях:Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч, Дэниэл Мейс, Эдриан Скарборо
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч, Дэниэл Мейс, Эдриан Скарборо
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США, Великобритания, Индия, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!