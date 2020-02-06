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1917

Режиссер:Сэм Мендес
Жанры: Боевик, Военный, Драма, История.

6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс
В ролях:Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч, Дэниэл Мейс, Эдриан Скарборо
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США, Великобритания, Индия, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
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Мираж СинемаКинозал №3
c 6 по 7 февраля
13:30 (200 р.)
18:40 (300 р.)
c 8 по 9 февраля
13:30 (300 р.)
18:40 (300 р.)
ГалактикаЗал 3
c 6 по 12 февраля
13:55 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 февраля
22:00 (1000 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 7 февраля
10:40 (200)
15:20 (200)
19:30 (250)
c 8 по 9 февраля
10:40 (200)
15:20 (300)
19:30 (300)
c 10 по 12 февраля
10:40 (200)
15:20 (200)
19:30 (250)
ГалактикаЗал 2
c 6 по 12 февраля
13:55 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №5
7 февраля
20:35 (200 р.)

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